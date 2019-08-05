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أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 5-8-2019

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:01 ص
أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 5-8-2019
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سجل سعر صرف الدولارفي التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الأثنين الموافق 5-8- 2018، استقراً بعدما كان قد ارتفع بقيمة 2 قرشا في تعاملات أمس.

 

وتستعرض جريدة "الفجر" خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار في التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الاثنين 5-8-2019، وفقًا لما هو معروض على موقع الدولار لايف المتخصص في متابعة أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية :

 

سعر الدولار في"البنك التجاري الدولي" :

 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في " بنك المصرف المتحد":

16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية :

16.49 جنيه للشراء، و16.59 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس :

 16.49 جنيه للشراء، و16.59 للبيع.

 

سعر الدولارفي البنك العربي الأفريفي الدولي :

16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار  في بنك التعمير والإسكان:

 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك مصر":

سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك كريدي أجريكول":

سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في "البنك الأهلي المصري":

سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك الأهلي الكويتي":

سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار في "بنك المصري الخليجي"

سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك "عَـوده":

سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في "بنك مصر إيران":

16.52 جنيه للشراء، و16.62 للبيع.

 

 

 


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