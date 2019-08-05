أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 5-8-2019
سجل سعر صرف الدولارفي التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الأثنين الموافق 5-8- 2018، استقراً بعدما كان قد ارتفع بقيمة 2 قرشا في تعاملات أمس.
وتستعرض جريدة "الفجر" خلال التقرير التالي أسعار صرف
الدولار في التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الاثنين 5-8-2019، وفقًا لما هو
معروض على موقع الدولار لايف المتخصص في متابعة أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية
والعربية :
سعر الدولار في"البنك التجاري الدولي" :
16.48 جنيه للشراء و16.58
جنيه للبيع.
سعر الدولار في " بنك المصرف
المتحد":
16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية :
16.49 جنيه للشراء، و16.59 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس :
16.49 جنيه للشراء، و16.59
للبيع.
سعر الدولارفي البنك العربي الأفريفي الدولي :
16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير
والإسكان:
16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه
للبيع.
سعر الدولار في "بنك مصر":
سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في "بنك كريدي أجريكول":
سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في "البنك الأهلي المصري":
سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في "بنك الأهلي الكويتي":
سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في "بنك المصري
الخليجي"
سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك "عَـوده":
سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في "بنك مصر إيران":
16.52 جنيه للشراء، و16.62 للبيع.
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