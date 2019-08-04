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عاجل.. انفجار خزان الأكسجين بمعهد الأورام.. والحماية المدنية تدفع بـ 8 سيارات إطفاء

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:58 م
عاجل.. انفجار خزان الأكسجين بمعهد الأورام.. والحماية المدنية تدفع بـ 8 سيارات إطفاء
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الفجر
 
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انفجرت قبل قليل، أسطوانة أكسجين بمحيط معهد الأورام بمنطقة كورنيش النيل، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء للتعامل مع الموقف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوف حريق جراء انفجار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتعامل مع الموقف.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.
عاجل.. انفجار خزان الأكسجين بمعهد الأورام.. والحماية المدنية تدفع بـ 8 سيارات إطفاء
عاجل.. انفجار خزان الأكسجين بمعهد الأورام.. والحماية المدنية تدفع بـ 8 سيارات إطفاء
عاجل.. انفجار خزان الأكسجين بمعهد الأورام.. والحماية المدنية تدفع بـ 8 سيارات إطفاء
عاجل.. انفجار خزان الأكسجين بمعهد الأورام.. والحماية المدنية تدفع بـ 8 سيارات إطفاء
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