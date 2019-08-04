عاجل.. انفجار خزان الأكسجين بمعهد الأورام.. والحماية المدنية تدفع بـ 8 سيارات إطفاء
الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:58 م
الفجر
Advertisements
Advertisements
انفجرت قبل قليل، أسطوانة أكسجين بمحيط معهد الأورام بمنطقة كورنيش النيل، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء للتعامل مع الموقف.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوف حريق جراء انفجار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتعامل مع الموقف.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.
Advertisements
المزيد عن: معهد الأورام مصر خزان اكسجين حريق الحماية المدينة اخبار