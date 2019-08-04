عاجل.. انفجار خزان الأكسجين بمعهد الأورام.. والحماية المدنية تدفع بـ 8 سيارات إطفاء

انفجرت قبل قليل، أسطوانة أكسجين بمحيط معهد الأورام بمنطقة كورنيش النيل ، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء للتعامل مع الموقف.





تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوف حريق جراء انفجار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتعامل مع الموقف.



