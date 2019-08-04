"الفجر الفني" ينشر تفاصيل فيلم "بكرة"!

بدأ فريق عمل فيلم "بكرة"، تصوير أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويتكتم حاليا فريق العمل علي صور كواليس الفيلم وعلم " الفجر الفني " أنه تم بدء التصوير منذ يومين ومن المقرر استكمال التصوير بعد عيد الأضحي.





وفيلم "بكرة" بطولة بيومي فؤاد، ومحمود فارس، وميدو عادل، وتوني ماهر، وعدد كبير من الفنانين الشباب ويعتبر التجربة الإخراجية الاولي لـ"شادي ابو شادي".



