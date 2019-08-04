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محافظ دمياط تكشف أخر تطورات قضية الطفلة هبه

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:51 م
محافظ دمياط تكشف أخر تطورات قضية الطفلة هبه
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هدى عبدالرازق
 
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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها توجهت لزيارة الطفلة هبة ضحية تعذيب زوجة أبيها، وهى محجوزة حاليا في إحدى المستشفيات، موضحة أن الحالة النفسية للفتاة جيدة جدًا.

وأشارت "عوض"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم عرض الطفلة غدًا على استشاري أمراض نفسية، موضحة أن الطفلة تعاني من آثار حروق في جسدها.

وأضافت أن والد الطفلة وزوجته محجوزان، وجد الطفلة هو من يقوم برعايتها، كاشفة أن هناك أسر طلبت أن تتبني الطفلة، أو قد يتم إيداعها في إحدى دور الرعاية.
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