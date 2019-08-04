الحوثي يجبر أكثر من 2000 طفل على إعلان البيعة

اختتمت ميلیشیات الحوثي الانقلابیة في صنعاء أمس الأحد، مشروع المراكز الصیفیة الذي أقامته في المناطق التي تسیطر علیھا بالقوة.





ووفقاً لموقع "المشهد اليمني" الإخباري، قال أھالي عدد من الطلاب الذین أجبرتھم الميلیشیات على الحضور للحفل الختامي إلى جامع الصالح في منطقة السبعین جنوب العاصمة، إن "الحفل تحول إلى ما یشبه الحسینیات التي تقیمھا الحوزات الشیعیة في العراق وإیران".





وأكد الأھالي أن الميلیشیات الحوثیة أجبرت الطلاب الحاضرین وعددھم الذي تجاوز 2000 طفل وطالب على تردید ما یسمى بالبیعة لزعیم الميلیشیات عبدالملك الحوثي، إضافة إلى تردید شعارات طائفیة وتوزیع منشورات تحمل شعارات طائفیة وأجبرت الطلاب والأطفال على تردیدھا.



