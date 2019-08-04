رئيس البعثة الطبية للحج يكشف عن عدد المتوفين حتى الآن

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قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إنه تم افتتاح 33 عيادة في مكة، و4 عيادات في المدينة لرعاية الحجاج المصريين.



وأضاف "ضاحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أنهم استقبلوا أكثر من 28 ألف حاج مصري بالعيادات الطبية بالأراضي المقدسة.



وأوضح أنه يوجد 25 مريض كلى يتلقوا جلسات غسيل كلوي، و5 حالات أورام يتلقوا علاج كيماوي، لافتًا إلى أنهم قاموا بعمل نظام الميكنة الإلكترونية هذا العام لمعرفة حالة كل حاج والعلاج الذي يحتاجه.



وأكد أن هناك متابعة مستمرة على مدار الـ24 ساعة للحجاج، مشيرًا إلى أن هناك 3 حالات وفاة بين صفوف الحجاج، بسبب كبر سن وأمراض مزمنة.

