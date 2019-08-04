ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

آل الشيخ يتفاعل مع هاشتاج "#بطولة_pubg_سليمان"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:22 م
آل الشيخ يتفاعل مع هاشتاج #بطولة_pubg_سليمان
تركي آل الشيخ
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

من خلف مكتب بسيط في منزله ولعبة على هاتفه المحمول، استطاع سليمان أن يصل إلى "الترند"» العالمي في "تويتر" بوسم "#بطولة_ببجي_سليمان" الذي شارك فيه أغلب المؤثرين في المملكة العربية السعودية.


هذا الحدث استمر في بث مباشر لمدة 3 ساعات على موقع "يوتيوب" تخللته لقاءات مع اللاعبين وتقارير ومداخلات من المشاركين، ما أكسب البطولة طابعاً برامجياً شيقاً أشاد به المتابعون.

وتفاعلاً مع الحدث، علق المغرد محمد العرفج بتوصية للمستشار تركي آل الشيخ، يرشح بها سليمان لإقامة بطولة ضمن فعاليات موسم الرياض وبتنظيم منه، بعيداً عن الشركات، وبدعم من هيئة الترفيه، تحت رعايته، فيما أبدى المستشار تركي آل الشيخ ترحيبه بالفكرة قائلاً «ليش لا».

يذكر أنه قد شارك في البطولة مجموعة من المؤثرين، منهم الإعلامي بدر آل زيدان، ومحمد الفوزان (أبو نورة)، عبدالله الدوسري، دحيم، أبو بجاد، وآخرون، وأبدوا إعجابهم بتنظيم هذا الحدث الإلكتروني المستقل.


Advertisements
المزيد عن: هاشتاج تركي آل الشيخ بث مباشر #بطولة_pubg_سليمان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات