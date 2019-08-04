آل الشيخ يتفاعل مع هاشتاج "#بطولة_pubg_سليمان"
الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:22 م
الفجر السعودي
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من خلف مكتب بسيط في منزله ولعبة على هاتفه المحمول، استطاع سليمان أن يصل إلى "الترند"» العالمي في "تويتر" بوسم "#بطولة_ببجي_سليمان" الذي شارك فيه أغلب المؤثرين في المملكة العربية السعودية.
هذا الحدث استمر في بث مباشر لمدة 3 ساعات على موقع "يوتيوب" تخللته لقاءات مع اللاعبين وتقارير ومداخلات من المشاركين، ما أكسب البطولة طابعاً برامجياً شيقاً أشاد به المتابعون.
وتفاعلاً مع الحدث، علق المغرد محمد العرفج بتوصية للمستشار تركي آل الشيخ، يرشح بها سليمان لإقامة بطولة ضمن فعاليات موسم الرياض وبتنظيم منه، بعيداً عن الشركات، وبدعم من هيئة الترفيه، تحت رعايته، فيما أبدى المستشار تركي آل الشيخ ترحيبه بالفكرة قائلاً «ليش لا».
يذكر أنه قد شارك في البطولة مجموعة من المؤثرين، منهم الإعلامي بدر آل زيدان، ومحمد الفوزان (أبو نورة)، عبدالله الدوسري، دحيم، أبو بجاد، وآخرون، وأبدوا إعجابهم بتنظيم هذا الحدث الإلكتروني المستقل.
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