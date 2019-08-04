ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انتهاء أزمة سواريز وجريزمان

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:32 م
انتهاء أزمة سواريز وجريزمان
سواريز وجريزمان
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
شهدت مباراة برشلونة وآرسنال في كأس جوان غامبر اليوم الأحد، عودة المياه لمجاريها بين الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان بعد توتر علاقتهما في الفترة الأخيرة.

وكانت بعض القنوات الإسبانية قد شهدت لقطات من تدريبات برشلونة يظهر من خلالها ابتعاد الثنائي عن بعضهم البعض وخلال إحدى التمارين وجه جريزمان حديث لسواريز "المستر يقول لك اذهب للجهة الأخرى" في إشارةً إلى تعليمات فالفيردي.

وكان نادي برشلونة قد حصد كأس جوان غامبر عقب الفوز الصعب على آرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما بملعب كامب نو.

وتعاقد مسؤولو نادي برشلونة مع الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات