استشاري طرق: "المونوريل" وسيلة آمنة ومتوسط الكثافة وسريع
الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:32 م
كساب أحمد
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قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والنقل، إن مشروع "المونوريل" الذي اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأنه وسيلة آمنة، ومتوسط الكثافة وسريع، حيث تصل سرعته لـ80 كيلو في الساعة، ومرتفع عن الأرض.
وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن "المونوريل" الذي سيتم إنشاءه في 6 أكتوبر سينقل مليون راكب يوميًا، فهو عبارة عن شبكة نقل جماعي آمن مكيفة لا يوجد بها أي مزلقانات.
ولفت إلى أن مصر في حاجة للإنتقال إلى التصنيع في مجال السكة الحديد بالتعاون مع الدول الآخرى، خاصة أن الدولة تعمل على تطوير معظم السكة الحديد، وهذا لا يمكن أن يكون من خلال الاعتماد على الاستيراد.
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