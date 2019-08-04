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رئيس قسم الترميمات بالمتحف المصري الكبير: مدة ترميم تابوت "توت عنخ آمون" 8 أشهر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:26 م
رئيس قسم الترميمات بالمتحف المصري الكبير: مدة ترميم تابوت توت عنخ آمون 8 أشهر
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داليا الحسين
 
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قال عيسى زيدان، رئيس قسم الترميمات بالمتحف المصري الكبير، إن التابوت الذهبي لـ "توت عنخ آمون "، هو أحد التوابيت الثلاثة الخاصة بالملك توت، مشيرا إلى أن هذا التابوت عبارة عن تابوت خشبي مغطى برقائق من الذهب.

وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc" أن التابوت كان موجودا في المقبرة، وتم نقله ليعرض لأول مرة في قاعة تتجاوز 7 آلاف متر في المتحف المصري الكبير، مضيًفا: لأول مرة تعرض كل قطع الملك توت عنخ أمون في مكان واحد، حيث يصل عدد القطع الأثرية للملك حوالي 5600 قطعة أثرية".

وأوضح رئيس قسم الترميمات بالمتحف المصري الكبير، أن التابوت كان في حالة سيئة للغاية، وتم ترميمه على عدة مراحل حتى يكون جاهزا للعرض بالمتحف الكبير.

وتابع: "عملية الترميم تبدأ بالتعقيم، للقضاء على أي إصابة حشرية بالتابوت، منوهًا إلى أن التابوت سيكون جاهز للعرض في المتحف المصري الكبير بعد 8 أشهر".
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