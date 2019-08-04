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عمرو أديب: "القطريون بيخافوا من الفيفا بس مابيخافوش من ربنا"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:26 م
عمرو أديب: القطريون بيخافوا من الفيفا بس مابيخافوش من ربنا
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المملكة العربية السعودية استقبلت 95 مليون حاج على مدار الـ 50 عام الماضية، مشيدًا بقدرة المملكة على الحفاظ على مستوى تقديم الخدمات.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "معرفش دولة في العالم قدرت تحافظ على استمرار أي أمر بهذه الكفاءة على مدى تلك السنوات"، لافتا إلى أن هناك فريق طبي سعودي نجح في انقاذ حاج إيراني من فقدان البصر.

وأشار إلى أن المسئولين السعوديين استقبلوا الحجاج الإيرانين بالورود، والقهوة العربي بعيدا عن أي شيىء، حيث يصل عدد الحجاج الإيرانيين إلى نحو 80 ألف حاج، موجهًا رسالة إلى قطر: "إخواتنا القطريين خافوا من الفيفا فلما كانوا في ماتش راحوا.. بس لما يكون في حج ميروحوش".

وأضاف، "القطريين بيخافوا من الفيفا، بس مبيخفوش من ربنا"، حيث تعمل قطر على تسييس الحج.
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