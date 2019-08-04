التنمية المحلية: إنشاء 25 مدفن صحي آمن للمخلفات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على اعداد مصانع لإنتاج السماد عضوي المطور والمحسن من المخالفات خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الوزارة تعمل حاليًا على إنتاج الوقود من المخلفات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وهذا سيؤدي إلى نقل وتوطين هذه التكنولوجية لمصر، وتوفير فرص العمل.



وتابع أن الوزارة ستعمل على دفن المخلفات في مدافن صحية آمنة، لافتَا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على بناء 25 مدفن آمن بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال عامين فقط.

