القليوبية اليوم.. إصابة طبيب إثر مشاجرة مع شقيقه بسبب الميراث..وإعتماد حركة مساعدي مدير الأمن ورؤساء المباحث

شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:حيث اعتمد اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات ضباط المديرية الداخلية حيث تم الدفع بعدد كبير من الضباط الشباب في وحدات البحث الجنائي بالمراكز والاقسام لتجديد الدماء وتجديد الثقة في عددا اخر من الضباط.وشملت الحركة تعيين اللواء مروان حبيب مساعد لمدير الامن للشئون المالية واللواء محمد جندية مساعد المدير للتدريب واللواء حسين جندية مساعد فرقة بنها واللواء هشام عبد الفتاح مساعد فرقة الخانكة.وافتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مجزرين لذبح الحيوانات بالمحافظة وذلك لخدمة المواطنين لذبح أضاحيهم بصورة سليمة وآمنة،بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام والدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمة وغريب عارف رئيس مدينة شبين القناطر ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ.وأصيب طبيب بالمعاش بفقدان للوعي ودخوله في غيبوبة في مشاجرة بسبب خلافات الميراث مع شقيقه ونجله بطوخ، وتم نقله لمستشفي بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.