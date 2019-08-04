قباج: التضامن وفرت ما يقرب من 7.5 ألف فرصة عمل عبر برنامج "للأسر الفقيرة"

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن، إن الوزارة وفرت ما يقرب من 7.5 ألف فرصة عمل عبر برنامج فرصة للأسر الفقيرة وغير المقبولة في منظومة الدعم النقدي، وذلك من التعاون مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.





وأكدت في تصريحات صحفية، علي أنه سيتم توفير فتح فرص عمل أكثر خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع تطبيق قانون الدعم النقدي الموحد.





وأضافت أن غالبية فرص العمل تم توفيرها للأسر غير المقبولة فى "تكافل وكرامة"، لكنها تعد من الحالات الفقيرة والتي تحتاح إلي مساعدة.





وأشارت إلي أن الوزارة لم تكتف بفرص العمل، لكن عملت علي إتاحة تمويلات من بنك ناصر الاجتماعي لصالح تلك الفئات لفتح مشروعات تدر دخلا مناسبا وبشكل مستمر.





يذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من الوزارة لأفراد الأسر ويستهدف القادرين علي العمل من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو من الضمان الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي.



