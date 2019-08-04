هاني شاكر: خطوبة ابني من أسعد لحظات حياتي
الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:05 م
مريم الشريف
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قال المطرب هاني شاكر، إن خطوبة ابنه شريف، كانت من أسعد لحظات حياته، مضيفا: "ما جمع إلا ما وفق من أسعد اللحظات".
وأضاف "شاكر" خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، على قناة "النهار"، قائلًا: "شريف طيب ورومانسي، لكن يمكن بيتعصب بسرعة لكن كل ما يكبر يهدى، وخطيبته نوران بتتعامل معاه كويس وأسرتها رائعة، أنا ربنا هداني للأسرة دي، وبالنسبة لي أنا لما خطبت نهلة زمان كان نفس الأمر عن حب لها ولأهلها أيضا، وده بيقرب المسافات، حتى لو في مشكلة، الأهل بيصلحوا".
وأضاف "شاكر" خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، على قناة "النهار"، قائلًا: "شريف طيب ورومانسي، لكن يمكن بيتعصب بسرعة لكن كل ما يكبر يهدى، وخطيبته نوران بتتعامل معاه كويس وأسرتها رائعة، أنا ربنا هداني للأسرة دي، وبالنسبة لي أنا لما خطبت نهلة زمان كان نفس الأمر عن حب لها ولأهلها أيضا، وده بيقرب المسافات، حتى لو في مشكلة، الأهل بيصلحوا".
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