وزارة العمل تتمسك بالعقد الموحد ومدة الاستقدام

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 / 11 / 1440 هـ ورشة عمل مع عدد من ممثلي مكاتب الاستقدام في المملكة، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة بنود العقد الموحد الذي أقرته الوزارة في وقتٍ سابق؛ وذلك للحفاظ على حقوق جميع الأطراف بما يضمن حصول المواطن على أسعار جيدة وتنافسية في مقابل خدمة عالية الجودة.

وكان عدد من ممثلي مكاتب الاستقدام قد أبدوا تحفظهم حول العقد الموحد ومدة الاستقدام (90 يوماً)، حيث أكد المسؤولون في الوزارة على التمسك بالعقد الموحد ومدة الاستقدام حفاظاً على حقوق الجميع، علماً بأن العقد يؤكد على قدوم العاملة المنزلية خلال مدة التعاقد وهي 90 يوماً.

الجدير بالذكر أنه ومنذ تطبيق العقد الموحد في 01/07/2019، تم استقبال 29 ألف طلب استقدام، وقد استفاد من هذه الخدمة أكثر من 23 ألف عميل، وتم دفع أكثر من 11 ألف عقد استقدام في منصة واحدة (مساند).