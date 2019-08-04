وزارة العمل تتمسك بالعقد الموحد ومدة الاستقدام
عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 / 11 / 1440 هـ ورشة عمل مع عدد من ممثلي مكاتب الاستقدام في المملكة، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة بنود العقد الموحد الذي أقرته الوزارة في وقتٍ سابق؛ وذلك للحفاظ على حقوق جميع الأطراف بما يضمن حصول المواطن على أسعار جيدة وتنافسية في مقابل خدمة عالية الجودة.
وكان عدد من ممثلي مكاتب الاستقدام قد أبدوا تحفظهم حول العقد الموحد ومدة الاستقدام (90 يوماً)، حيث أكد المسؤولون في الوزارة على التمسك بالعقد الموحد ومدة الاستقدام حفاظاً على حقوق الجميع، علماً بأن العقد يؤكد على قدوم العاملة المنزلية خلال مدة التعاقد وهي 90 يوماً.
الجدير بالذكر أنه ومنذ تطبيق العقد الموحد في 01/07/2019، تم استقبال 29 ألف طلب استقدام، وقد استفاد من هذه الخدمة أكثر من 23 ألف عميل، وتم دفع أكثر من 11 ألف عقد استقدام في منصة واحدة (مساند).
- إيقاف 14 مكتب استقدام بشكل نهائي و40 بشكل مؤقت
- "العمل": 605 مكاتب وشركات استقدام مسجّلة في "مساند"
- "العمل" تتعامل مع 174 شكوى عملاء على مكاتب وشركات الاستقدام
- فتح استقدام العمالة المنزلية من أوغندا.. والتكاليف 7500 ريال
- العمل تكشف عن تفاصيل الهوية الجديدة لبرنامج العمالة المنزلية الالكترونية
- أول تحرُّك من وزير العمل لحل مشكلات العقد الموحد للاستقدام