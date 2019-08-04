18 أغسطس.. فرقة كايرو ستيبس تفتتح ليالي مهرجان القلعة

تستعد فرقة كايرو ستيبس لإحياء أجدد حفلاتها الموسيقية في مصر، عبر افتتاحها فعاليات مهرجان القلعة الموسيقى، بسهرة جماهيرية يحتضنها مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وذلك فى تمام التاسعة مساء الأحد 18 أغسطس.





وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة الفرقة العالمية إلى جمهورها المصري بعد غياب قرابة 8 أشهر منذ آخر حفلاتها في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بدأتها بحفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وأعقبتها بجولة موسيقية بين القاهرة والإسكندرية وصولًا إلى المنيا، كما تعقب تكريمها مؤخرًا فى إيطاليا، بمشاركة وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم بالأكاديمية المصرية فى روما، فى أجدد تكريم لها بعد تتويجها العام الماضى على جائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.



