ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سوهاج يخسر من أسمنت أسيوط وديا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:46 م
سوهاج يخسر من أسمنت أسيوط وديا
Advertisements
طباعة
مصطفى الجندي
 
Advertisements

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج من نظيره فريق أسمنت أسيوط، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الأحد بستاد أسمنت أسيوط.


تقدم الفريق السوهاجي بهدف في الشوط الأول، عن طريق محمد عبد السميع الوافد الجديد من المنيا، وفي الشوط الثاني دفع مدرب سوهاج بفريق آخر من البدلاء، ليسجل فريق أسمنت أسيوط ثلاثة أهداف متتالية عن طريق سيد رجب، ووليد سليمان وأحمد البدوي، وشهدت الدقيقة الأخيرة للوقت بدل الضائع إحتساب ركلة جزاء لسوهاج، سجلها اللاعب محمد ناجح.


ومن المقرر أن يلتقي سوهاج في الودية الثانية مع فريق بترول أسيوط عصر الأربعاء المقبل، استعدادا للقسم الثاني.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الدرع الخيرية
ليفربول
1 (4)
x
16:00
1 (5)
مانشستر سيتي
كأس خوان غامبر
برشلونة
2
x
20:00
1
ارسنال