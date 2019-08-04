سوهاج يخسر من أسمنت أسيوط وديا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج من نظيره فريق أسمنت أسيوط، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الأحد بستاد أسمنت أسيوط.





تقدم الفريق السوهاجي بهدف في الشوط الأول، عن طريق محمد عبد السميع الوافد الجديد من المنيا، وفي الشوط الثاني دفع مدرب سوهاج بفريق آخر من البدلاء، ليسجل فريق أسمنت أسيوط ثلاثة أهداف متتالية عن طريق سيد رجب، ووليد سليمان وأحمد البدوي، وشهدت الدقيقة الأخيرة للوقت بدل الضائع إحتساب ركلة جزاء لسوهاج، سجلها اللاعب محمد ناجح.



