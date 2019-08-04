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جواهر تطرح أغنيتها الجديدة "الساعة 6" (فيديو)

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:43 م
جواهر تطرح أغنيتها الجديدة الساعة 6 (فيديو)
جواهر
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الفجر الفني
 
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طرحت المطربة جواهر، أغنية تحمل اسم "الساعة 6" على طريقة الفيديو كليب، وهو من كلمات سيد الشاعر وألحان حمدي صديق ومن إخراج محمد أنيس ومن إنتاج هاي كواليتي وتم تصويرها بإحدى فنادق الإسكندرية ومن المقرر إذاعتهاعلي عددمن القنوات خلال الفترة المقبلة . 

وطرحت جواهر مؤخراً فيديو كليب "مش عاوزين رخامة" بمشاركة المطرب محمود جمعة من كلمات سمير محمد احمد وألحان سيد الاسوانى وتوزيع تامر صقر وحقق نسب مشاهدة عالية.

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