قطار المشاعر المقدسة يستهدف نقل 360 ألف حاج

يقف مشروع قطار المشاعر المقدسة، الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، شاهداً على حجم المشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، والجهود التي تبذل لخدمة ضيوف الرحمن، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

ويربط مشروع قطار المشاعر، الذي انطلقت أولى رحلاته عام 1431هـ، بين جنوب شرق مشعر عرفات وجنوب غرب مشعر منى (منطقة الجمرات)، عبر مشعر مزدلفة، بمسار يبلغ 20 كيلو متراً، في إنشاءات مرتفعة على أعمدة في الجزر الوسطية للطرق.

ويربط مشروع قطار المشاعر، الذي انطلقت أولى رحلاته عام 1431هـ، بين جنوب شرق مشعر عرفات وجنوب غرب مشعر منى (منطقة الجمرات)، عبر مشعر مزدلفة، بمسار يبلغ 20 كيلو متراً، في إنشاءات مرتفعة على أعمدة في الجزر الوسطية للطرق.

ويشتمل المشروع على 9 محطات مرتفعة عن الأرض، بطول 300 متر لكل محطة، ويتم الوصول إلى أرصفة القطار عن طريق منحدرات ومصاعد وسلالم عادية وكهربائية، وبوابات أوتوماتيكية تفصل بين القطار ومناطق التحميل ومناطق الانتظار، وتتميز بتقنية الاستشعار عن بعد للتعرف على حاملي التذاكر التي تباع للشركات والمؤسسات، فيما يتم تفويج الحشود إلى المحطات في مسارات محددة إلى مناطق الانتظار أسفل المحطات التي تستوعب أكثر من 3000 حاج.

ويستهدف قطار المشاعر في موسم حج 1440 نقل 360 ألف حاج عبر أكثر من 2000 رحلة خلال 7 أيام، بواقع أكثر من 72 ألف حاج في الساعة، فيما يصل عدد القطارات إلى 17 قطاراً.

ويمر القطار عبر المحطات الموزعة في عرفات ومزدلفة ومنى، بـ3 محطات لكل مشعر، حيث يمر القطار بـ3 محطات مختلفة في مشعر عرفات، ويمر بعدها بـ3 محطات أخرى في مزدلفة، ثم يتوقف في المحطة الأولى في أول مشعر منى، ثم في وسطه، فيما تصل محطته الأخيرة إلى الطابق الـ4 في منشأة جسر الجمرات.

ويبدأ مسار القطار من محطة الجمرات، ماراً بمشعر منى، ثم إلى مزدلفة، ومنها إلى عرفات، بسرعة تتراوح بين 80-120 كم في الساعة، ويسير دون سائق، بواسطة أنظمة آلية للتشغيل يتم التحكم بها من عن طريق مركز التشغيل والمراقبة، ويصل ارتفاعه عن الأرض إلى 45 متراً عند الجمرات.

وحصل المشروع على جائزة "فيديك" العالمية، حيث تم اختياره من قبل منظمة الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية من بين أفضل 24 مشروعاً على مستوى العالم خلال الـ100 عام الماضية، وذلك لتميّز المشروع وإسهامه في تحسين ظروف الحياة، وتخفيف الزحام، والمحافظة على نظافة البيئة من آثار التلوث الناجم عن عوادم السيارات.

وفاز مشروع قطار المشاعر "الخط الجنوبي" ضمن "منشأة الجمرات"، بجائزة "فرانس إيدل مان أوارد" بالولايات المتحدة الأمريكية، لأفضل البحوث التطبيقية والتشغيلية.

ويأتي مشروع تظليل ممرات ومنحدرات المشاة المؤدية لمحطات القطار بمشعر منى، وممرات مشروع ربط العزيزية بمنشأة الجمرات، الذي تم الانتهاء من تنفيذه العام الماضي 1439هـ، ليخدم سالكي هذه الممرات ويقيهم من أشعة الشمس والعوامل الجوية الأخرى.

ويُعد مشروع ضبط الحشود واحداً من المشروعات التنظيمية التي تقدم جهوداً ملموسة بمحطات قطار المشاعر المقدسة، ويهدف إلى ضبط وفرز وتنظيم حركة الحجاج في المسارات المؤدية إلى بوابات محطات القطار، وفرز حملة التذاكر على بوابات القطار، وضبط وتنظيم حركة الحجاج أسفل محطات القطار، وتسهيل حركتهم للصعود إلى أرصفة محطات القطار عبر المصاعد والسلالم، وحماية أسوار وبوابات المحطات، ومنع الافتراش داخل المحطات.







