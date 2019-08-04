أخبار ريال مدريد اليوم: الصفقة الجديدة تجبر نجم الملكي على الرحيل وبشري سارة بشأن ضم حلم زيدان

شهد ريال مدريد اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الملكي من حسم صفقة فان دي بيك نجم آياكس الهولندي ودخول إيسكو نجم الفريق دائرة اهتمامات مانشستر سيتي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- هل يجبر دي بيك نجم ريال مدريد على الرحيل ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ضحية فان دي بيك الذي يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني إذا تمت صفقة النجم الهولندي من آياكس أمستردام في الصيف الحالي.





وأكد الصحفي إنريكي أورتيجو في تصريحات لبرنامج الترانسيستور الإسباني أن دي بيك يتألق في مركزي خط وسط وخلف المهاجم وأن التعاقد معه يؤثر بشكل مباشر على إيسكو.





وربطت العديد من التقارير فان دي بيك بشكل كبير للغاية من الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف لتدعيم خط وسط الملكي بسبب صعوبة التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.





وكان فان دي بيك قال تصريحات صحفية السبت الماضي عقب التعادل مع فيتيسه أرنهيم 2-2 في الدوري الهولندي: "نعم ريال مدريد تحدث مع آياكس بشأن التعاقد معي، كما أن وكلاء أعمالي تحدثوا مع ريال مدريد وتحدثوا مع آياكس أيضًا، لا أستطيع التحدث عن هذا الأمر أكثر".





وعن الاختيار بين ريال مدريد أو الاستمرار مع آياكس لموسم واحد آخر على الأقل، اختتم فان دي بيك تصريحاته قائلاً :" الخياران جيدان".





- آياكس يحدد سعر تخليه عن نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن آياكس أمستردام حدد مبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن خدمات نجمه دوني فان دي بيك لصالح ريال مدريد.





نقلت صحيفة ABC الإسبانية عن صحيفة ماركا الإسبانية أن الملكي سيُحاول تخفيض هذا المبلغ، حيث يتوقع مسئولو الملكي إنهاء الصفقة مقابل 50 مليون يورو مع بعض المتغيرات الصغيرة وإذا لم تحدث أي عوائق فمن المتوقع الإعلان عن الصفقة في الأسبوع المقبل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد قرر التعاقد مع فان دي بيك بسبب تعنت مانشستر يونايتد في صفقة الفرنسي بول بوجبا، حيث يرفض مسئولو الشياطين الحمر التفاوض بمبلغ أقل من 180 مليون وخرج سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أمس ليؤكد بقاء النجم الفرنسي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت الذي يبتسم فيه الحظ لدوني فان دي بيك يندب بوجبا حظه باكياً بسبب نهاية فرصة تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد.





- مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي

يستهدف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع صفقتين، وذلك قبل إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن مانشستر سيتي يتفاوض مع ريال مدريد، لإنهاء صفقة فرانشيسكو إيسكو في الساعات القليلة القادمة، وتحديدا قبل يوم الخميس.





وينوي مسئولو مانشستر سيتي ضم ناثان آكي مدافع فريق بورنموث، وذلك بعد رحيل كومباني في نهاية الموسم الماضي، ويريد بيب جوارديولا مدرب الفريق تدعيم خط الدفاع.





- سولسكاير يصدم الملكي بشأن بوجبا

أكد أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد على استمرار الفرنسي الدولي بول بوجبا في صفوف الفريق وعدم رحيله هذا الصيف.





وأوضحت تقارير صحفية بريطانية تفاصيل عرض ريال مدريد الذي قدم مؤخراً لضم بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد خلال الصيف الحالي.





وكشفت الصحف البريطانية أن نادي ريال مدريد قدم عرضاً بلغ قيمته 150 مليون يورو مقسم إلى 135 مليون يورو قيمة الصفقة بالاضافة إلى 15 مليون يورو كمتغيرات.





ورفض مسؤولو نادي مان يونايتد هذا العرض وطلبوا الحصول على مبلغ 170 مليون يورو ولكن مسؤولي ريال مدريد رفضوا دفع ذلك المبلغ.





- ريال مدريد يوافق على رحيل نجمه على سبيل الإعارة

أبدت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني موافقتها على إعارة الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز إلى نابولي الإيطالي مع إمكانية وضع بند أحقية الشراء حال فشلوا في شراءه نهائياً قبل يوم 15 من أغسطس الجاري.

وسلطت اليوم صحيفة "كورييري ديللو سبورت" و"لا ريبوبليكا" الضوء على مستقبل اللاعب الكولومبي الذي رفض مباشرة عرضاً من فنربخشة التركي.





وذكرت التقارير أن هناك اتفاق بين نابولي وريال مدريد بأنهم سيحصلون على خدمات رودريجيز البالغ "27 عاماً" على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء حال فشل شراءه نهائياً في اليوم السابق ذكره.





وأوضحت تقارير إيطالية أنه تم تحديد يوم 15 أغسطس بدلاً من 22 من الشهر نفسه من أجل إتمام التعاقد بين الفريقين وانتقال اللاعب لصفوف النادي الإيطالي.





- مفاجأة جديدة تقرب ريال مدريد من حسم أهم صفقاته

فجرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الأحد، مفاجأة عن آخر مستجدات أزمة الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بسبب رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد.





وذكرت قناة "لا سيسكتا" الإسبانية اليوم: "بوجبا يبحث عن إجبار يونايتد لقبول مغادرته إلى ريال مدريد في حين أنّ سوق الإنتقالات في الدوري الإنجليزي يقترب من الإغلاق".





وتابعت: "اللاعب يريد اللعب تحت قيادة زيدان لكن سولسشاير لديه موقف واضح وهو أنّه لن يغادر يونايتد هذا الموسم وهو أمر لا يريده بوجبا".





- موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جديدة

أصبح ريال مدريد الإسباني قريبًا من التعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تعقد صفقة انتقال بوجبا إلى الفريق الملكي.





وقال صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يسرع وتيرة المفاوضات بينه وبين أياكس للحصول على خدمات دي بيك، خاصة وأنه توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب.





وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستغلق لصالح الفريق الملكي مقابل 55 مليون يورو، ومن المتوقع أن تحسم نهائيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.





- زيدان يعلنها ويختار تشكيل ريال مدريد الأساسي للموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن التشكيلة النهائية التي استقر عليها الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني لخوض الموسم الجديد.





وجاءت التشكيلة التي استقر عليها زيدان كالتالي :-

حراسة المرمي: نافاس

خط الهجوم: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: كروس (أو بوجبا في حالة التعاقد معه) - كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - فينيسوس





- عملية طارئة لنجم ريال مدريد

أعلن الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد الإسباني إجراء عملية جراحية طارئة لماركو أسينسيو خلال الأسبوع المقبل بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وتعرض ماركو أسينسيو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أرسنال بكأس الأبطال الدولية الودية في الأيام الماضية.