زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد وبديله "مفاجأة"

فجرت صحيفة "ديلي ميل" مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد.





وقالت الصحيفة البريطانية إن مستقبل زيدان مع الريال أصبح في خطر بعد ظهور الفريق بشكل سيء خلال المباريات الودية ولذلك قد يكون هناك نية لإبعاده في الفترة المقبلة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو​ مدرب ريال مدريد السابق هو الأقرب للعودة إلى سانتياجو بيرنابيو لقيادة النادي الملكي خلال الموسم القادم.





وكان ريال مدريد قد دعم صفوفه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية مثل رودريجو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو.



