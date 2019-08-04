زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد وبديله "مفاجأة"
الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:26 م
مني العوضي
Advertisements
Advertisements
فجرت صحيفة "ديلي ميل" مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد.
وقالت الصحيفة البريطانية إن مستقبل زيدان مع الريال أصبح في خطر بعد ظهور الفريق بشكل سيء خلال المباريات الودية ولذلك قد يكون هناك نية لإبعاده في الفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق هو الأقرب للعودة إلى سانتياجو بيرنابيو لقيادة النادي الملكي خلال الموسم القادم.
وكان ريال مدريد قد دعم صفوفه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية مثل رودريجو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو.
Advertisements
المزيد عن: مورينيو زيدان ريال مدريد رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة