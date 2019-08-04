"مسام": نزع ما يقرب من 80 ألف لغم باليمن منذ يونيو 2018
الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:23 م
الفجر السعودي
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أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن"، اليوم الأحد، أنه تم نزع ما يقرب من 80 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في البلاد منذ يونيو 2018.
وأوضح مدير عام المشروع أسامة القصيبي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمشروع، "أن الفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 1673 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، منها 1350 لغما مضادا للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد و305 ذخائر غير منفجرة و14 عبوة ناسفة.
وأكد القصيبي "أن مجموع ما نزعته الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع وحتى أول أغسطس الجاري بلغ 79986 لغما تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة، وعبوات ناسفة".
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