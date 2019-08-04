التخطيط: نعمل جاهدين لتغيير الصورة الذهنية للمواطن عن المؤسسات الحكومية

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قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن هناك تحديات تواجه الوزارة أثناء عمل إصلاح إداري بالدولة وهذه التحديات تتعلق بتغيير الثقافة، حيث إنه عندما يتم توجيه الموظفين على العمل بطريقة غير التي اعتادوا عليها يُصبح صعب بالنسبة لهم، وهذا يُعد تحديا كبيرا يواجه الوزارة.



وأضافت لبيب، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الصورة الذهنية لدى المواطن في مصر عن المؤسسات الحكومية يجب تغييرها، وتحاول الوزارة جاهدة لتغيير هذه الصورة الذهنية لكنها سيتأخذ بعض الوقت.



وأشارت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إلى أن الدولة تعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن والعاملين في المؤسسات الحكومية، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أمر باستحداث 6 تنظيمات إدارية جديدة في الجهاز الإداري في عام 2018، من بينها وحدة الموارد البشرية.

