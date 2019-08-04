ركود في سوق المواشي قبل عيد الأضحي..والزراعة انخفاض الأسعار 10% عن العام الماضى

كشف تجار مواشي وجزرين، اليوم الأحد، عن ارتفاع أسعار الأضحية هذا العام عن العام السابق وسط ركود نسبي في المبيعات بسب ارتفاع مستويات المعيشة.

وبلغ متوسط أسعار المواشي بألاسواق المختلفة، بين 62 جنيه وإلى 70 جنيه للكيلو لكيلو الضاني القائم ( خاروف) والماعز، بينما تراوح سعر كيلو الابقار بين 50 إلى 52 جنيها، وبداء سعر كيلو الجاموس من 40 جنيه للكيلو.

وقال محمد حميدة جزار بميدان الجيزة "للفجر"، إن أسعار المواشي شهدت ارتفاع طفيف هذا العام عن العام الماضي، وهو ما أدي إلى ضعف الشراء عليها من قبل الموطنون في ظل ارتفاعات مستويات المعيشة.

وتابع، "بعض الاسر امتنعت عن شراء الاضحية، واعتبرتها أنه فرض غير واجب بسب غلاء الأسعار."

ومن جانبها أعلنت وزارة الزراعة أن هناك تراجعاً في أسعار لحوم الأضاحي، مقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%.

وطرحت وزارة الزراعة حوالي 3000 رأس من العجول والخراف البلدية بأسعار رمزية 52 جنيه اللعجول البقري القائم، بينما حددت و 42 جنيه لكيلة العجول الجاموسي والأغنام والماعز بـ60 جنيها للكيلو القائم.