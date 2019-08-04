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هاني شاكر عن منعه "حمو بيكا": "ده أقل واجب"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:16 م
هاني شاكر عن منعه حمو بيكا: ده أقل واجب
هاني شاكر
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مريم الشريف
 
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اكد المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن منعه لـ حمو بيكا من الغناء لا يعد إنجاز لأنه شىء بسيط، ساخرا: "دة أقل واجب".

وأضاف "شاكر" خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، على قناة "النهار" قائلا،: "معندوش تصريح بالغناء، ما ينفعش يبقى واخد تصريح ديجيه ويمسك ميكرفون يغني، وأنا قولت قبل كده أهلا وسهلا به بشرط يقف أدام اللجنة يمتحن".

وأشار إلى أن أغاني المهرجانات رتم وليس غناء، موضحا أنه حينما يسمع أغاني مهرجانات مثل "شيطان يوزك" يضحك عليها، ويراها مضحكة لكنه يرفض كثير من أغاني المهرجانات التي تضمن ألفاظ سيئة. 

وعلى جانب آخر، كشف هاني شاكر، عن أن الرومانسية فقدت من الطرب الشعبي حاليا، لافتا إلى أنه يحب كثيرا غناء المطرب الشعبى محمود الليثي، وبوسى.
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