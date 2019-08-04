جد الطفلة المعذبة بدمياط يكشف تفاصيل موجعة حول الحادث

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قال رضا السعدني، جد الطفلة التي تم تعذيبها بدمياط، إنها تعاني من التعذيب على يد أبيها وزوجته منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن الإصابات التي ظهرت على جسم الطفلة ليست وليدة اليوم أو الأمس، معلقًا: "اللي حصل للبنت محصلش لحد".



وأوضح "السعدني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن السبب وراء تعذيب الطفلة أن زوجة أبيها تريدها أن تقوم بتنظيف الشقة، مشيًرا إلى أن زوجة أبيها تريدها خادمة لها.



وأشار إلى أن والدها انتزعت منه الرحمة والأبوة ولم يكن يفعل شيئًا حيال التعذيب الذي كانت تتعرض له ابنته أمامه من زوجته، معقبًا: "أبوها اللى هو ابني مش راجل للأسف.. وأنا معرفتش أربيه، بس الأيام هي اللي هتربيه".

