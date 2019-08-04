هاني شاكر عن مساعدته لزوجته: أنا زوج ديمقراطي

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أكد المطرب هاني شاكر، أنه زوج ديمقراطي وليس متسلط، لافتا إلى أنه يساعدها في البيت، وممكن يقف في المطبخ لتسخين الطعام مثلا إذا لم يكن الطباخ موجود.





وأضاف "شاكر" خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار" قائلا: "أسخن الأكل فقط، لكن مش بطبخ عشان مابوظش الأكل"، موضحا أن زوجته واحدة من معجباته وهذا ما علمه حينما قابلها للمرة الأولى في حياته.