"الصيادلة": ليس لنا علاقة بالمنشور المسيئ لصيدليات العزبي

قال دكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة الفرعية، إن النقابة غير مسؤلة عن أي منشورات يتم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص مجموعة صيدليات العزبي.





وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن النقابة مسؤلة عن منشورات الصفحة الرسمية للنقابة فقط، وليس لها أي علاقة بأي منشورات يتم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تمس الصيادلة من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن النقابة سوف تصدر بيان صباح غدا تنفي خلاله التحذير المسيئ من التعامل مع سلسلة صيدليات العزبي.



