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طبيب الأهلي يفجر مفاجأة نارية بشأن مؤمن زكريا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:59 م
طبيب الأهلي يفجر مفاجأة نارية بشأن مؤمن زكريا
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الفجر الرياضي
 
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فجر خالد محمود طبيب الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مؤمن زكريا نجم الفريق الأول وحقيقة إصابته.

 

وأكد طبيب الأهلي في تصريحات صحفية، أن مؤمن زكريا لا يعاني من أي إصابة تمنعه من المشاركة مع الفريق.

 

وتابع طبيب الأهلي بأن مؤمن زكريا يؤدي تدريبات تأهيلية حسب رؤية الجهاز الفني للأهلي.

 

وكانت قائمة الأهلي الأفريقية التي ضمت 26 لاعب، قد شهدت استبعاد مؤمن زكريا وينتظر حسم موقفه من القيد في القائمة المحلية التي يتم اغلاقها بنهاية الشهر.

 

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