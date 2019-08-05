نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا، ومجلس الوزراء ينهي استعداداته لإطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية.

مجلس الوزراء ينهي استعداداته لإطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية النهائية للبوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وذلك في إطار إنهاء الحكومة استعداداتها لإطلاقها.

الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

السيسي يتابع مراحل تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور رئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل.

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة فوكوشيما اليابانية

ذكرت وكالة الأرصاد اليابانية (JMA) أن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة ضرب منطقة فوكوشيما اليابانية اليوم الأحد.

أوغندا تطلق رحلاتها إلى الصومال في أغسطس الحالي

تطلق الخطوط الجوية الأوغندية رحلات مباشرة إلى العاصمة الصومالية مقديشو في أواخر هذا الشهر.