مشاهدة مباراة برشلونة وارسنال Messi بث مباشر رابط ماتش برشلونة messi جودة متعددة Sharjah Sports TV

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وآرسنال بث مباشر يلا شوت بلس، اليوم السبت، تقام المباراة في آطار نهائي كأس جوهان غامبر على ملعب كامب نو ، ويسعى فريق برشلونة للفوز بالمباراة حتى تكون خير استعداد للموسم الجديد والاستقرار على التشكيلة التي سيبدأ بها فالفيردي الموسم بعد ضم العديد من الصفقات الجيدة وفي مقدمتهم انطوان جريزمان.





موعد مباراة برشلونة وآرسنال بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة برشلونة وآرسنال في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع على قناة بي ان سبورت .





تشكيل برشلونة أمام آرسنال :-

حراسة المرمي: شتيجن

خط الدفاع: ألبا - بيكيه - لينجيليت - سيميدو

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتش - آرثر ميلو

خط الهجوم: ميسي - جريزمان - سواريز





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