"Within temptation" تلغي حفلها في مهرجانات بيبلوس تضامنا مع مشروع ليلى
الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:15 م
شيماء عطية
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أعلنت فرقة "within temptation" الهولندية إلغاء حفلها في مهرجان بيبلوس اللبناني، والذي كان من المقرر إقامته في السابع من الشهر الجاري.
وكشفت الفرقة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن إلغاء الحفل جاء تضامن مع فرقة مشروع ليلى اللبنانية بعدما ألغت السلطات اللبنانية حفلهم في المهرجان لدواعي أمنية بعد تلقي أعضاء الفرقة تهديدات بالقتل.
وأكدت الفرقة في بيانها أن قرارها يأتي احتراما لحرية التعبير.
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