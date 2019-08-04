عمرو دياب يساند المنتج حمادة إسماعيل ويتلقى عزاء والده





وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع منهم الدكتور نصيف قزمان، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والفنانة دينا الشربيني، والفنان عمرو مصطفى، والفنانة الهام شاهين، والفنان هيثم شاكر.





وكان والد المنتج حمادة إسماعيل رحل عن عالمنا الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.





ساند الهضبة عمرو دياب، صديقه المنتج الفني حمادة إسماعيل، بالوقوف بجواره لتلقي واجب العزاء في والده الواء إسماعيل أمين.