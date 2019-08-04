ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو دياب يساند المنتج حمادة إسماعيل ويتلقى عزاء والده

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:10 م
عمرو دياب يساند المنتج حمادة إسماعيل ويتلقى عزاء والده
عزاء والد المنتج حمادة إسماعيل
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
ساند الهضبة عمرو دياب، صديقه المنتج الفني حمادة إسماعيل، بالوقوف بجواره لتلقي واجب العزاء في والده الواء إسماعيل أمين.

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع منهم الدكتور نصيف قزمان، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والفنانة دينا الشربيني، والفنان عمرو مصطفى، والفنانة الهام شاهين، والفنان هيثم شاكر.

وكان والد المنتج حمادة إسماعيل رحل عن عالمنا الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الدرع الخيرية
ليفربول
1 (4)
x
16:00
1 (5)
مانشستر سيتي
كأس خوان غامبر
برشلونة
0
x
20:00
1
ارسنال