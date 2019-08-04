آخرهم "حادث تكساس".. أسبوع دموي في الولايات المتحدة

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أسبوعا ساخنا، إثر وقوع بعض حوادث إطلاق نيران سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من كاليفورنيا إلى أقصى الجنوب في تكساس، الملاصقة للحدود الأمريكية المكسيكية، بالإضافة إلى حادث إطلاق النار في أوهايو، ثم حادث اليوم في شيكاغو.

حادث تكساس

وأعلنت شرطة مدينة إل باسو أن "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح أطلقوا النار" في مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة، على الحدود مع دولة المكسيك، التي شدد دونالد ترامب من لهجته تجاهها منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إطلاق النار في إل باسو بولاية تكساس هو حادث فظيع ومروع، حسبما أفادت قناة "Extra news"، بعدما شهدت مدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأمريكية حادث إطلاق نار، مساء السبت، أسفر عن سقوط 20 شخصا ما بين قتيل وجريح، بحسب وسائل إعلام.

ضحايا

أفادت السلطات الأميركية بأن المشتبه به في قتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس الأميركية، هو شاب أبيض عمره 21 عاما، من ضاحية ألين في تكساس.

ونقلت عدة تقارير إعلامية عن مسؤولين من وكالات إنفاذ القانون القول إن المشتبه به يدعى باتريك كروسياس، وقال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين، إن السلطات تفحص بيانا من المشتبه به يشير إلى أن "هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية".

المجرم

لكن البيان المؤلف من أربع صفحات، والمنشور على موقع (8 تشان) الإلكتروني الذي عادة ما يستخدمه المتطرفون، والذي يُعتقد بأنه من إعداد المشتبه به، وصف هجوم وول مارت بأنه "رد على غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس".

كما عبّر عن دعمه للمسلح الذي قتل 51 شخصا في مسجدين في كرايست تشيرشفي نيوزيلندا، وقالت السلطات إن المشتبه به استسلم للشرطة مع تضييق الضباط الخناق عليه، وأظهر تسجيل مصور اقتياد الشرطة له مكبل اليدين إلى سيارة تابعة لها.

ونشرت محطة (كيه.تي.إس.إم) التلفزيونية في إل باسو على موقعها الإلكتروني ما وصفته بصورتين للمشتبه به التقطتها الكاميرات الأمنية لدى دخوله متجر "وول مارت".

وظهر في الصورتين شاب أبيض يضع نظارة على عينيه ويرتدي سروالا وقميصا داكنا ويشهر بندقية، وذكرت (سي.إن.إن) أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) فتح تحقيقا داخليا في الإرهاب فيما يتعلق بالحادث.

وقال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور إن 3 مكسيكيين من بين القتلى وستة ضمن المصابين.

وقال حاكم الولاية جريج أبوت للصحفيين "سنتعامل مع الحادث قضائيا على أنه قتل عمد وكذلك على أنه جريمة كراهية، وهو ما يبدو عليه الحال تماما". وأضاف "لا أريد استباق الأدلة".

أوهايو

لم تكد الولايات المتحدة تستفيق من حادث دموي في تكساس قتل خلاله 20 شخصا، حتى أعلنت الشرطة عن مقتل 9 أشخاص على الأقل فضلا عن المنفذ، في هجوم بسلاح ناري شهدته دايتون بولاية أوهايو، شمال غربي البلاد، صباح اليوم الأحد

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث الثاني وقع خارج مطعم، بعد ساعات من إطلاق نار في متجر بولاية تكساس، وكتبت الشرطة على "تويتر" أن مطلق النار قتل، وأضافت: "هناك 9 قتلى أيضا. ونقل 16 شخصا على الأقل إلى المستشفيات مصابين".

وقال شاهد عيان كان يجلس خارج المطعم، إن شخصا ما اقترب وأطلق النار بشكل عشوائي على المارة، وكتب في منشور على موقع "فيسبوك": "مطلق النار حاول دخول المطعم لكن شخصا ما اعترضه وخطف منه السلاح وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا".

شيكاغو

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار، مساء اليوم الأحد، أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

وقالت الشرطة في شيكاغو، إنه في حوالي الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي من صباح الأحد، كانت مجموعة تقف في متنزه ”دوغلاس بارك“ على طريق ويست روزفلت، عندما فتح شخص النار من داخل سيارة ”كامارو“ سوداء، حسبما ذكرت شبكة ”إن بي سي شيكاغو“ المحلية.

وأشارت الشرطة إلى أن ”المصابين السبعة نقلوا إلى مستشفى (ماونت سايناي) لتلقي العلاج؛ بينهم أربعة رجال حالة أحدهم حرجة، وثلاثة نساء“.