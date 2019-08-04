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ارتفاع ملكية الأجانب بالسوق السعودي إلى 4.4% نهاية يوليو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:11 م
ارتفاع ملكية الأجانب بالسوق السعودي إلى 4.4% نهاية يوليو
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الفجر الاقتصادي
 
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ارتفع إجمالى مشتريات الاجانب المؤهلين بالبورصة السعودية خلال تعاملات الاسبوع الماضي والمنتهي في 1 أغسطس إلى 784.9 مليون ريال مقارنة بنحو 1.6 مليار ريال للإسبوع الذي سبقه.

 

وسجل صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات شهر يوليو الماضي نحو 8.5 مليار ريال، حيث بلغ إجمالى مشترياتهم نحو 13.86 مليار ريال، ومبيعاتهم بلغت 5.2 مليار ريال؛ لترتفع بذلك ملكيتهم في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 4.42 % بنهاية يوليو وبقيمة 90.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية  شهر يونيو والتي بلغت ملكيتهم حينها نحو 3.99 % بقيمة 83.07 مليار ريال.

 

 

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