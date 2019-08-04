messi مشاهدة مباراة برشلونة وارسنال رابط مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر Barca VS Arsenal

يستضيف فريق برشلونة الإسبانى نظيره نادى أرسنال على ملعب كامب نو يوم الأحد المقبل فى نهائي كأس خوان جامبر إستعداداً للموسم الجديد.





وتنطلق المباراة فى الساعه الثامنة بتوقيت مصر وستذاع فقط على قناة برشلونة.





وستشهد المباراة تواجد نجوم برشلونة وعلى رأسهم الأرجنتينى ليونيل ميسي والوافد الجديد أنطوان جريزمان وأيضاً ستشهد نجوم أرسنال أوباميانج ولاكازيت والوافد الجديد نيكولاس بيبي.







