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هيثم شاكر والهام شاهين يأديان واجب العزاء في والد المنتج حمادة إسماعيل

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:07 م
هيثم شاكر والهام شاهين يأديان واجب العزاء في والد المنتج حمادة إسماعيل
عزاء والد المنتج حمادة إسماعيل
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تصوير: مصطفى الديب
 
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وصل المطرب هيثم شاكر، والفنانة الهام شاهين، منذ قليل إلى مسجد الشرطة في التجمع الخامس لتقديم واجب العزاء في والد المنتج حمادة إسماعيل. 

وكان والد المنتج حمادة إسماعيل رحل عن عالمنا الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.

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