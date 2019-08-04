أستاذ طرق: "المونوريل" يناسب الكثافات العمرانية المتوسطة

قال الدكتور عماد نبيل، أستاذ الطرق والنقل الدولي، إن العالم أصبح يتجه لإنشاء "المونوريل"، حيث أصبح أحد أهم وسائل النقل في دبي وكندا ومعظم الدول الأوروبية.





وأضاف نبيل خلال اتصال هاتفي لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم الأحد، أن المونوريل عبارة عن كوبري به كمرة معلقة خرسانية، لافتا إلى أن المونوريل لا يأخذ حيزا كبيرا من الأراضي أو نزعا للملكية، كما يتميز بمرونة في اتخاذ مساره.





وأشار استشاري الطرق والنقل إلى أن المونوريل يناسب الكثافات العمرانية المتوسطة، ويتوقع نقله نحو مليون راكب في مدينة 6 أكتوبر، كما أنه يتميز بالسرعة وخلو مساراته من المزلقانات، وانخفاض تكلفته مقارنة بمترو الأنفاق، كما أنه يناسب الوضع الاقتصادي لمصر، ويمكن تجهيز محطاته لاستقبال قطارات "المنورويل" بدون سائق.



