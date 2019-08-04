تعرف على استعدادات "التموين" لاستقبال عيد الأضحى

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة قد استعدت مبكرا لموسم عيد الأضحي المبارك وذلك عن طريق عقد عدد من التعاقدات مع دول المنشأه للحوم من أجود الأنواع من دول البرازيل والسودان "الكميات المعروضة تتواكب مع حجم الطلب الموجود في السوق".





وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي تامر عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TeN"، أن اللحوم السوداني تم طرح 13 ألف رأس بسعر 85 جنيه للكيلو فيما سيتم طرح اللحوم البرازيلية بـ110 جنيه وتم طرح 160 رأس بما يعادل 50 طن، موضحا أنه سيتم طرح اللحوم الضئن السوداني المبرده 18.500 ذبيحه بما يعادل 140 طن وسعر الكيلو 95 جنيه.



