عمرو دياب ودينا الشربيني يؤديان واجب العزاء في والد المنتج حمادة إسماعيل (صور)

وصل الهضبة عمرو دياب برفقة الفنانة الشابة دينا الشربيني، منذ قليل إلى مسجد الشرطة في التجمع الخامس لتقديم واجب العزاء في والد المنتج حمادة إسماعيل.





وكان والد المنتج حمادة إسماعيل رحل عن عالمنا الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.