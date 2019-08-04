أحمد أبو هشيمة وأمير طعيمة يشاركان في عزاء والد المنتج الفني حمادة إسماعيل

استقبل المنتج الفني حمادة إسماعيل، واجب العزاء في وفاة والدة اللواء إسماعيل أمين، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.





وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع منهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والمنتج محسن جابر، والملحن عمرو مصطفي، وتامر حسين، ومحمد لطفي، وأحمد زكريا، وراؤول، وأمير طعيمة.





وكان والد المنتج حمادة إسماعيل رحل عن عالمنا الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.