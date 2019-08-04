ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إكرامي وناصر ماهر يواصلان التأهيل في مران الأهلي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:53 م
إكرامي وناصر ماهر يواصلان التأهيل في مران الأهلي
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

 

شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى جلسة في «الجيم»، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.

 

ويخضع إكرامي، لبرنامج تأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، قبل العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

 

وكان إكرامي قد خضع لجراحة في الركبة بألمانيا، واطمأن على تحسّن حالته خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى هناك، وخضوعه لفحص طبي أكّد تحسن حالته.

 

وأدى ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية، اليوم، على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

 

وقام «ماهر» بالجري حول الملعب. ونفّذ بعض التدريبات وفقًا للبرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

 

وواصل الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، التي تقام يوم 11 من أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الدرع الخيرية
ليفربول
1 (4)
x
16:00
1 (5)
مانشستر سيتي
كأس خوان غامبر
برشلونة
0
x
20:00
1
ارسنال