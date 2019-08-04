ننشر الحركة الداخلية لمباحث الدقهلية (أسماء)

اعتمد اللواء فاضل فهمي عمار مدير أمن الدقهلية واللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائي بالدقهلية اليوم حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث علي مستوي المحافظة.





اشتملت الحركة نقل الرائد اسلام صقر رئيسا لمباحث السنبلاوين، والرائد كريم عبد الرازق رئيسا لمباحث محلة دمنة، الرائد عبد الحميد الشوري رئيسا لقسم شرطة ميت غمر والرائد محمود شعير رئيسا لمباحث جمصة، والرائد احمد الجندي رئيسا لمباحث الستاموني، والرائد محمد فتحي صالح ئيسا لمباحث المنزلة، ارئد احمدعوض ئيسا لمباحث منية النصر.





ونقل الرائد احمد النجار رئيس مباحث السنبلاوين الي ادارة الاموال العامة، والرائد محمد حماد رذيس مباحث الستاموني الي الاسلحة والزخيرة.





كما تضمنت الحركة تجديد الثقة لرئيس مباحث نبروه الرائد محمد علي ورئيس مباحث ميت غمر الرائد احمد فريد ورئيس مباحث شربين الرائد محد الارضي والمقدم احمد فتح الله رئيسا لمباحث المطرية والرائد عمر سليمان رئيسا لمباحث تمي الامديد، الجمالية احند شلبي، ميت سلسيل احمد ثروث.



