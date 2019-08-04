صفقة ريال مدريد الجديدة تجبر نجم الملكي على الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ضحية فان دي بيك الذي يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني إذا تمت صفقة النجم الهولندي من آياكس أمستردام في الصيف الحالي.



وأكد الصحفي إنريكي أورتيجو في تصريحات لبرنامج الترانسيستور الإسباني أن دي بيك يتألق في مركزي خط وسط وخلف المهاجم وأن التعاقد معه يؤثر بشكل مباشر على إيسكو.



وربطت العديد من التقارير فان دي بيك بشكل كبير للغاية من الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف لتدعيم خط وسط الملكي بسبب صعوبة التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.



وكان فان دي بيك قال تصريحات صحفية السبت الماضي عقب التعادل مع فيتيسه أرنهيم 2-2 في الدوري الهولندي: "نعم ريال مدريد تحدث مع آياكس بشأن التعاقد معي، كما أن وكلاء أعمالي تحدثوا مع ريال مدريد وتحدثوا مع آياكس أيضًا، لا أستطيع التحدث عن هذا الأمر أكثر".