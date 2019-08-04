ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صفقة ريال مدريد الجديدة تجبر نجم الملكي على الرحيل

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:32 م
صفقة ريال مدريد الجديدة تجبر نجم الملكي على الرحيل
لاعبي ريال مدريد
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
 كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ضحية فان دي بيك الذي يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني إذا تمت صفقة النجم الهولندي من آياكس أمستردام في الصيف الحالي.

وأكد الصحفي إنريكي أورتيجو في تصريحات لبرنامج الترانسيستور الإسباني أن دي بيك يتألق في مركزي خط وسط وخلف المهاجم وأن التعاقد معه يؤثر بشكل مباشر على إيسكو.

وربطت العديد من التقارير فان دي بيك بشكل كبير للغاية من الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف لتدعيم خط وسط الملكي بسبب صعوبة التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وكان فان دي بيك قال تصريحات صحفية السبت الماضي عقب التعادل مع فيتيسه أرنهيم 2-2 في الدوري الهولندي: "نعم ريال مدريد تحدث مع آياكس بشأن التعاقد معي، كما أن وكلاء أعمالي تحدثوا مع ريال مدريد وتحدثوا مع آياكس أيضًا، لا أستطيع التحدث عن هذا الأمر أكثر".

وعن الاختيار بين ريال مدريد أو الاستمرار مع آياكس لموسم واحد آخر على الأقل، اختتم فان دي بيك تصريحاته قائلاً :" الخياران جيدان".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الدرع الخيرية
ليفربول
1 (4)
x
16:00
1 (5)
مانشستر سيتي
كأس خوان غامبر
برشلونة
0
x
20:00
1
ارسنال