أستاذ هندسة النقل: "المونوريل" وسيلة ذات كفاءة عالية وأقصى سرعة له 80 كيلو متر في الساعة

قال الدكتور عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون الكندية، إن "المونوريل" يُعد أحد وسائل النقل الجماعي، ومن الوسائل ذات الكفاءة العالية جدًا، ويُصنف على أنه أحد وسائل النقل الحديث، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN".





وأضاف "عمر"، أنه قدم للحكومة المصرية مشروع "المونوريل" في عام 2013 من أجل تنفيذه في محافظة الإسكندرية ليحل محل قطار أبو قير، أثناء حكم الرئيس السابق عدلي منصور، موضحًا أن قطار أبو قير في الإسكندرية لا يحترم إنسانية الراكب، ولو شخص قام بركوبة لا يتوقع أن يركبه مرة أخرى.





وأشار أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون الكندية، إلى أنه قدم مرة أخرى "المونوريل" لإعمار منطقة قناة السويس، مؤكدًا أن هذه الوسيلة تكفي للمسافات الصغيرة فقط، حيث إنه عندما يتم عمل مسافة 100 كليو متر يتم تقطيعها على أثنين، كما أن أقصى سرعة لـ "المونوريل" 80 كيلو في الساعة.



