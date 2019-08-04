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تحيا مصر: رصد 150 مليون جنيه لتطوير الوحدات السكنية في القرى الأكثر فقرًا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:34 م
تحيا مصر: رصد 150 مليون جنيه لتطوير الوحدات السكنية في القرى الأكثر فقرًا
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كساب أحمد
 
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن شعار الصندوق هو توفير حياة كريمة للإنسان المصري، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، بحزمة متكاملة من الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة، لافتَا إلى أن الصندوق يتكاتف مع جميع المؤسسات، من أجل تنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة". 

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن صندوق "تحيا مصر" منذ بداية 2019 ركز على قطاع الرعاية الصحية، من خلال معاونته لأجهزة الدولة، سواء من خلال توفير الحضانات أو معاونة وزارة الصحة في كل ما تحتاجه ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، والعمل على تطوير 103 قرية في مختلف المجالات سواء من تطوير المدارس أو رفع كفاءة المنشئات الصحية.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة " ستشمل 11 محافظة في 87 قرية، لافتَا إلى أن المبادرة ستبدأ أولًا في القرى الأكثر فقرًا التي يصل فيها نسبة الفقر لنسبة 70%، ثم بعد ذلك سيتم تطوير القرى الأقل فقرًا.

ولفت إلى أن الصندوق رصد 150 مليون جنيه لتوفير الفرش والأجهزة للوحدات السكنية للقرى الأكثر فقرًا، أو الشقق التي ستلم في حي الأسمرات، لافتَا إلى أن الصندوق يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن. 
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