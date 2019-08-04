الأهلي يرفض الاستسلام ويقترب من حسم صفقة مدوية جديدة

رفض مسئولو النادي الأهلي، فكرة التراجع عن ضم مهاجم أجنبي مميز لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليكون ضمن تدعيمات القلعة الحمراء للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد فشل في حسم صفقة الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، بعدما تمسك الفريق الكونغولي بنجمه .

وقرر مسئولو القلعة الحمراء رصد 2 مليون دولار لضم المهاجم الجديد للفريق، وليصبح الفريق جاهزا للمنافسة بقوة على جميع الألقاب.

وكان الأهلي قد نجح في ضم 4 صفقات مميزة، محمود متولي من الإسماعيلي، وأفشة من بيراميدز، وديانج من مولودية الجزائر، وقام بتمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لموسم جديد.