كورة لايف BARCELONA مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 إلى ستاد الكامب نو في تمام الثامنة مساءً لمتابعة مباراة برشلونة وآرسنال في كأس خوان جامبر في نسخته ال 54.

من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لآرسنال كالتالي :-

حراسة المرمى : بيرند لينو

الدفاع : ناتشو مونريال وشكودران موستافي وسوكراتيس باباستاثوبولوس وإينسلي ميتلاند

خط الوسط : جوزيف ويلوك وجرانيت شاكا وهنريك مختاريان

الهجوم : بيير إيميريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت ومسعود أوزيل

أما تشكيلة برشلونة المتوقعة فستكون كالآتي :-

حراسة المرمى : شتيجن

الدفاع : سيميدو لينجليت وبيكي وألبا

خط الوسم : بوسيكيتش ودي يونج وميلو

الهجوم : ميسي وجريزمان وديمبلي

ستقوم قناة Barça TV ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وآرسنال عبر موقع الفجر الرياضي وBarca TV.