كورة لايف BARCELONA مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:38 م
الفجر الرياضي
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تتجه أنظار عشاق
الكرة العالمية اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 إلى ستاد الكامب نو في تمام الثامنة مساءً
لمتابعة مباراة برشلونة وآرسنال في كأس خوان جامبر في نسخته ال 54.
من المتوقع أن
يكون التشكيل المتوقع لآرسنال كالتالي :-
حراسة المرمى
: بيرند لينو
الدفاع : ناتشو
مونريال وشكودران موستافي وسوكراتيس باباستاثوبولوس وإينسلي ميتلاند
خط الوسط : جوزيف
ويلوك وجرانيت شاكا وهنريك مختاريان
الهجوم : بيير
إيميريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت ومسعود أوزيل
أما تشكيلة برشلونة
المتوقعة فستكون كالآتي :-
حراسة المرمى
: شتيجن
الدفاع : سيميدو
لينجليت وبيكي وألبا
خط الوسم : بوسيكيتش
ودي يونج وميلو
الهجوم : ميسي
وجريزمان وديمبلي
ستقوم قناة Barça TV ببث
المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وآرسنال
عبر موقع الفجر الرياضي وBarca TV.
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