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الإسماعيلي يفوز على بورفؤاد بهدف وحيد ودياً

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:45 م
الإسماعيلي يفوز على بورفؤاد بهدف وحيد ودياً
الإسماعيلي يفوز على بورفؤاد
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احمد كابو
 
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فاز الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى على بورفؤاد بهدف للاشئ أحرزه خليل نيمار فى الدقيقة ١٥ من الشوط الأول.


المباراة جاءت ضعيفة المستوى ومملة للجماهير من جانب الفريقين خلال شوطى المباراة التى أشرك فيها الجهاز الفنى للدراويش فريقين على مدار الشوطين.


تشكيل الشوط الاول :

محمد فوزى، ريتشارد بافور، محمد مجدى، أسامة إبراهيم، اسلام سلامة “تحت الاختبار” ، عماد حمدى، محمد بيومى، محمد الشامى، خليل نيمار، شكرى نجيب، شيلونجو.

تشكيل الشوط الثانى :

محمد مجدى، محمد هاشم، محمد عمار، احمد ايمن، بطوط “كاستيلو” ، محمد الضرف، نادر رمضان، مصطفى فارس، مدحت فقوسة، وجية عبدالحكيم، حازم مرسى.

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